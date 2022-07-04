Ан. Мостовой – о победе над «Црвеной Звездой»: думаю, это важно в преддверии Суперкубка

24-летний российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвёл итоги прошедшей товарищеской встречи с «Сочи» (2:1).

«Впечатления положительные, 30 тысяч человек пришло. Сочи — не чужой для меня город, не чужой для меня стадион. Приятно сюда возвращаться. Рад, что забил, и что победили в преддверии Суперкубка. Думаю, это очень важно. Психологический такой момент.

Помогло ли то, что забивал на этом стадионе ранее? Может быть, да, но, когда играл за «Зенит», здесь еще не забивал. Так что первый гол за «Зенит» на стадионе «Фишт». Очень приятно.

Готовность к Суперкубку? Сегодня стал побольше играть, минут 75. Чувствовал себя хорошо. Была усталость, но это нормально, в сезоне примерно так же себя чувствую. Поэтому чувствую, что хорошо готов», — приводит слова Андрея Мостового пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Мостовой принял участие в 38 матчах за санкт-петербургский «Зенит», в которых отметился семью мячами и двумя результативными передачами.

10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий.