Экс-форвард «Челси» — о Роналду: хочет уйти, потому что у него 141 гол в ЛЧ, а у Месси 125

Бывший нападающий «Челси» и ряда других клубов Тони Каскарино высказал своё мнение о желании форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинуть клуб.

«Команды, в которых он играл, были успешными, так что он старался быть таким же, как командный игрок. Отлично, он забивает голы, получает похвалы, он один из величайших, кто когда-либо играл в эту игру. Вы можете иметь всё это, и это нормально, пока вы выигрываете. Но когда ты начинаешь проигрывать, у тебя проблемы.

Я сказал вне эфира, что подозреваю, что Роналду хочет уйти потому, что у него 141 гол в Лиге чемпионов, а у Месси 125.

Он не хочет не играть в футбол Лиги чемпионов, потому что жаждет стать величайшим бомбардиром этого турнира всех времен, Роналду так устроен», — приводит слова Каскарино talkSPORT.

Напомним, ранее ряд зарубежным СМИ сообщали о том, что Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и может перейти в «Баварию» или «Рому».

Роналду станцевал с племянницей и сыном в TikTok.