Зюле объяснил переход из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию»

26-летний немецкий защитник Никлас Зюле высказался о переходе из мюнхенской «Баварии» в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента в текущее трансферное окно.
«Когда только начались переговоры с «Боруссией» я сразу же почувствовал реальные амбиции клуба и понял, что хочу помочь достичь им поставленных целей. Это невероятно захватывающие перспективы, и я не могу дождаться следующего сезона.
Мне хотелось бы сыграть важную роль в том, чтобы мы провели хороший сезон и стали более успешными. Что из этого получится мы увидим позднее, но я уверен, что смогу сыграть свою роль и помочь команде», — приводит слова Зюле Goal.
Напомним, Зюле провёл за «Баварию» 171 матч во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами, получив 11 предупреждений. Вместе с мюнхенским клубом он пять раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок Германии, четырежды – Суперкубок Германии, а также становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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