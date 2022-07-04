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Борис Ротенберг – о Галицком: низкий поклон за то, что он развивает футбол и детский спорт

Борис Ротенберг – о Галицком: низкий поклон за то, что он развивает футбол и детский спорт
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о конкуренции с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким в развитии футбольных академий.

«Мы ни с кем не конкурируем, мы развиваемся по своему пути. Он молодец, что создал школу, академию. Низкий поклон ему за то, что он развивает футбол и детский спорт. Это очень здорово. Но мы идём своим путём, у меня есть своё видение, и я стараюсь ему следовать», — приводит слова Ротернберга Спорт день за днём.

Напомним, по итогам сезона-2021/20222 «Сочи» занял второе место в таблице РПЛ, а «Краснодар» расположился на четвёртом месте.

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