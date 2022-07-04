Джокович – в 1/4 финала Уимблдона, Федотов пройдёт службу в Североморске. Главное к утру

Третья ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, хоккеист сборной России Иван Федотов пройдёт военную службу в Мурманской области, Карлос Сайнс выиграл этап Формулы-1. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».