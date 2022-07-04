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Джокович – в 1/4 финала Уимблдона, Федотов пройдёт службу в Североморске. Главное к утру

Джокович – в 1/4 финала Уимблдона, Федотов пройдёт службу в Североморске. Главное к утру
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Третья ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, хоккеист сборной России Иван Федотов пройдёт военную службу в Мурманской области, Карлос Сайнс выиграл этап Формулы-1. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, где сразится с Янником Синнером.
  2. Источник: Федотов находится в Североморске, голкипер пройдёт военную службу на Новой Земле.
  3. Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — седьмой.
  4. ЦСКА объявил о приостановке контрактов Эджуке и Сигурдссона.
  5. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022.
  6. «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче благодаря дебютному голу Кассьерры.
  7. Бах после встречи с Зеленским заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна.
  8. WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на $ 1 млн за недопуск россиянок на турнир.
  9. Оздоев: у меня есть предложения от арабских клубов с очень хорошими условиями.
  10. Овечкин отказался комментировать ситуацию с голкипером Иваном Федотовым.
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