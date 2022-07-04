Джокович – в 1/4 финала Уимблдона, Федотов пройдёт службу в Североморске. Главное к утру
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Третья ракетка мира, серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, хоккеист сборной России Иван Федотов пройдёт военную службу в Мурманской области, Карлос Сайнс выиграл этап Формулы-1. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Новак Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022, где сразится с Янником Синнером.
- Источник: Федотов находится в Североморске, голкипер пройдёт военную службу на Новой Земле.
- Сайнс стал победителем Гран-при Великобритании, Хэмилтон — третий, Ферстаппен — седьмой.
- ЦСКА объявил о приостановке контрактов Эджуке и Сигурдссона.
- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022.
- «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче благодаря дебютному голу Кассьерры.
- Бах после встречи с Зеленским заявил, что позиция в отношении россиян всё ещё неизменна.
- WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на $ 1 млн за недопуск россиянок на турнир.
- Оздоев: у меня есть предложения от арабских клубов с очень хорошими условиями.
- Овечкин отказался комментировать ситуацию с голкипером Иваном Федотовым.
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