Тен Хаг хочет лично провести переговоры с Роналду
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет лично обсудить с нападающим Криштиану Роналду его будущее, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, беседа между сторонами запланирована на момент возвращение Роналду в расположение клуба для начала предсезонной подготовки.
Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью клуба на трансферном рынке, в сравнении с конкурентами по АПЛ.
Также сообщалось, что Роналду попросил руководство «МЮ» подписать 6-7 новичков в летнее трансферное окно.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 Роналду стал лучшим бомбардирам «МЮ».
Неприятные поступки Криштиану Роналду.
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