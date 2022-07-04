Тен Хаг хочет лично провести переговоры с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет лично обсудить с нападающим Криштиану Роналду его будущее, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, беседа между сторонами запланирована на момент возвращение Роналду в расположение клуба для начала предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства «красных дьяволов» продать его, если поступит хорошее предложение. В частности, португальский нападающий недоволен активностью клуба на трансферном рынке, в сравнении с конкурентами по АПЛ.

Также сообщалось, что Роналду попросил руководство «МЮ» подписать 6-7 новичков в летнее трансферное окно.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 Роналду стал лучшим бомбардирам «МЮ».

Неприятные поступки Криштиану Роналду.