Александер-Арнольд обменялся футболками с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном

23-летний крайний защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд посетил Гран-при Формулы-1, прошедший в минувшие выходные в Великобритании, где встретился с чемпионом 2021 года и гонщиком команды «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, с которым они обменялись футболками.
Александер-Арнольд и Ферстаппен обменялись футболками.
Фото: Социальные сети «Ред Булла».
Напомним, победителем этапа в Великобритании стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, второе место у Серхио Переса из «Ред Булл». Третьим на финиш пришёл британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал только седьмым.
В прошедшем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 47 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 19 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 80 млн.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1.
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