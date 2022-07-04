Сутормин уверен, что после ухода Дзюбы «Зенит» продолжит много забивать

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин предположил, как скажется на команде уход российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Ваня Сергеев, который забил достаточное количество мячей, есть Саня Ерохин. В этом плане у нас всё будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать», — приводит слова Алексея Сутормина «Спорт-экспресс».

Напомним, в мае Артём Дзюба и клуб сообщили о том, что соглашение между ними не будет продлено. Дзюба перешёл в «Зенит» из «Спартака» в 2015 году. В составе санкт-петербургского клуба форвард стал чемпионом России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), завоевал Кубок (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубок (2015, 2016, 2020, 2021) страны.