«Лидс» определился с заменой Калвину Филлипсу
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Английский «Лидс Юнайтед» планирует подписать америнканского полузащитника «РБ Лейпциг» Тайлера Адамса. Американец должен стать заменой Калвину Филлипсу, который должен перейти в «Манчестер Сити». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Главный тренер английской команды Джесси Марш является большим поклонником Адамса, с которым он работал в «РБ Лейпциг» в прошлом сезоне. Американский полузащитник обойдется английскому клубу в € 15 млн. Переговоры между клубами уже начались.
Тайлеру Адамсу 23 года. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет € 17 млн евро. В «РБ Лейпциг» он перешел в 2019 из «Нью-Йорк РБ» за € 4,5 млн. За сборную своей страны Тайлер Адамс провел 19 матчей.
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