Агент: в ближайшем сезоне Тюкавин точно никуда не уйдёт из «Динамо». Он никуда не рвётся

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента. По словам агента, Тюкавин не намерен покидать московский клуб в ближайшее время. Кроме того, сейчас у Константина и нет никаких конкретных предложений, а сам футболист занимается поступлением в вуз.

«Сохраняются ли предложения от других клубов РПЛ? Нет. Сейчас можно что угодно говорить. В «Динамо» новый тренер, Константин готовится к сезону. Были ли запросы от других команд? До он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать. Я говорил, что мы хотим ещё как минимум сезон отыграть в «Динамо». В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдёт.

Будем ли рассматривать предложения, если они поступят? Это вопрос из категории «а что, а если». В начале сезона, когда команда втягивается, проводит двухразовые тренировки, забивать голову этим не стоит. Помимо тренировок у Кости есть и свои проблемы – с поступлением в институт и с другими моментами.

Интересуется ли сейчас Тюкавиным «Зенит»? Есть такая фраза: «Интересоваться или встречаться – не значит жениться». Мы эту тему даже не обсуждали с Тюкавиным. Зачем голову забивать? Нас сейчас волнуют более глобальные проблемы – с тем же поступлением в институт. Другое дело, если бы ему уже сейчас было лет 30», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днём».