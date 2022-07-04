Болт — о начале футбольной карьеры в Австралии: это было ошибкой, уровень там не очень

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт рассказал почему начало футбольной карьеры в Австралии было ошибкой.
«Это было ошибкой. Когда я ушел из легкой атлетики, я не хотел оставаться в Европе из-за СМИ, поэтому поехал в Австралию, но уровень футбола там был не очень. Я должен был остаться в Европе», — приводит слова Усэйна Болта Fox Sports.
За время выступлений установил восемь мировых рекордов. Мировой рекорд на дистанции 100 м составляет 9,58 секунды, на 200 м — 19,19 секунды. Эти достижения Болт установил на чемпионате мира 2009 года. После завершения карьеры в 2017 году объявил о желании стать профессиональным футболистом.
В 2018-м спортсмен прошел просмотр в австралийском клубе «Сентрал Кост Маринерс», однако по его итогам не получил предложение о профессиональном контракте. Позже Болт не смог согласовать условия соглашения с мальтийским клубом «Валлетта».
- 4 июля 2022
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