«Лилль» отклонил предложение «Вест Хэма» по полузащитнику Амаду Онане

Лондонский «Вест Хэм» намерен приобрести из французского «Лилля» бельгийского игрока Амаду Онану. Однако предложение «молотобойцев», составившее € 19,8 млн, было отклонено, сообщает Sky Sports.



«Доги» не очень хотят продавать 20-летнего полузащитника. Контракт Онаны с французским клубом истекает в конце июня 2026 года.



Футболист уже провёл один матч за сборную Бельгии.



Онана перешёл в «Лилль» за € 7 млн из «Гамбурга» в августе прошлого года. За французский клуб провёл 41 матч и забил три мяча.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 10 млн.



Напомним, в прошлом сезоне «Лилль» занял 10-е место в Лиге 1 и остался без возможности участия в еврокубках. Новый чемпионат для «догов» начнётся встречей с «Осером» 7 августа.

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