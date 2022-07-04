Сутормин: когда Лига чемпионов вернётся, «Зенит» выйдет из группы

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин считает, что сине-бело-голубые смогут выйти в плей-офф Лиги чемпионов сразу после возвращения в еврокубки. Футболист подчеркнул, что отсутствие международных турниров никак не повлияло на мотивацию «Зенита».

«Что помогает сохранять мотивация после исключения из еврокубков? А мотивация нисколько не упала. Конечно, обидно, что нет Лиги чемпионов. Но ты играешь в футбол в лучшей лиге страны. Не все доходят до этого уровня. У меня огромное желание продолжать играть и добиваться результатов. Надо постараться выиграть все в России. Рано или поздно Лига чемпионов вернется, надо быть готовым. Будет неправильно, если ты сбавишь обороты. Надеюсь, скоро все изменится.

У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не все сразу, но надо продолжать работать. Когда Лига чемпионов вернётся, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.

С чем связываю падение результатов России в еврокубках? С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются. То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся», — приводит слова Сутормина «Спорт-экспресс».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров из-за политической ситуации.