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Лондонский «Арсенал» официально представил бразильца Габриэла Жезуса

Лондонский «Арсенал» официально представил бразильца Габриэла Жезуса
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Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании бразильского форварда Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити».

В социальных сетях клуба появился видеоролик с объявлением футболиста. Бразилец обошелся лондонской команде в £ 45 млн. Габриэль взял в новой команде девятый номер, который освободился после ухода француза Александра Ляказетта в статусе свободного агента.

Рыночная стоимость Жезуса, по данным Transfermarkt, составляет € 50 млн. Контракт Габриэла с «Манчестер Сити» истекал летом 2023 года. В составе действующих чемпионов Англии бразилец провёл пять с половиной лет.

Бразильский форвард ранее работал с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, когда испанский специалист был помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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