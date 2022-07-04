Кечинов: Тиль — неудача «Спартака», хотя парень толковый. Надо было больше доверять

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал новости о возможном переходе полузащитника красно-белых Гуса Тиля в нидерландский ПСВ.
«Тиль — неудачное приобретение. Парень был толковый. В голландском клубе, где он играл, выглядел очень прилично: забивал голы, хорошо играл, приглашался в национальную сборную. Надо было побольше ему доверять.
У него были яркие матчи в «Спартаке», оставил приятное впечатление. Потом что-то произошло, его перестали ставить, и он начал затихать. Тиль — мастеровитый футболист. Что касается того, за сколько его покупали и за сколько продают, то не угадали. Неудачное вложение», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, полузащитник присоединился к «Спартаку» в 2019 году, перейдя из «АЗ» за € 18 млн. Контракт нидерландца с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.
- 4 июля 2022
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