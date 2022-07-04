«Обещали миллион, а дали по 200 тысяч». Экс-игрок «Уфы» — о премии за победу над «Рубином»

Бывший футболист «Уфы» Дмитрий Кабутов рассказал об обещанных игрокам уфимской команды премиальных после победы над «Рубином» (2:1) в последнем туре РПЛ сезона-2021/2022. Эта победа позволила «Уфе» не вылететь из элитного дивизиона чемпионата России напрямую, а обеспечить себе место в стыковых матчах.

«Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов позвонил ему после победы над «Рубином»? Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены – каждому по миллиону рублей. Это я запомнил. В итоге отдали по 200 тысяч – и всё. А обещали миллион.

Газизов зашёл также на эмоциях, радовался вместе со всеми, мы орали. Но раздался звонок, и тогда сразу тишина. Поговорили, глава поздравил, мы покричали — и всё. «Одеваемся, поехали». Эту победу не было времени отмечать – уже через три дня у нас были «стыки».

Был ли выходной? Нет, была назначена восстановительная тренировка. Было банально мало времени до следующего важного матча», — приводит слова Кабутова «Бизнес Online».

Стоит отметить, что по итогам стыковых матчей «Уфа» всё равно вылетела в Первую лигу (ранее – ФНЛ), уступив «Оренбургу». Кабутов покинул команду на правах свободного агента и присоединился к «Рубину».