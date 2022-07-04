Дензел Думфрис не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»
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Голландский защитник Дензел Думфрис не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед», несмотря на сильный интерес со стороны главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага. Об этом сообщает Calciomercato.
Думфрис не хочет покидать миланский «Интер». Сам клуб заинтересован в продаже правого защитника, но за сумму не меньшую, чем € 30 млн. Главный тренер итальянской команды Симоне Индзаги не хочет терять Дензела Думфриса и рассчитывает на него в следующем сезоне.
В минувшем сезоне Дензел Думфрис провёл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн евро.
Ранее сообщалось также об интересе к Думфрису со стороны мюнхенской «Баварии».
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