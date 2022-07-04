Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дензел Думфрис не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»

Дензел Думфрис не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Голландский защитник Дензел Думфрис не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед», несмотря на сильный интерес со стороны главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага. Об этом сообщает Calciomercato.

Думфрис не хочет покидать миланский «Интер». Сам клуб заинтересован в продаже правого защитника, но за сумму не меньшую, чем € 30 млн. Главный тренер итальянской команды Симоне Индзаги не хочет терять Дензела Думфриса и рассчитывает на него в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Дензел Думфрис провёл за «Интер» 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 25 млн евро.

Ранее сообщалось также об интересе к Думфрису со стороны мюнхенской «Баварии».

За этими футболистами будет очередь из топ-клубов. 10 главных звёзд молодёжного Евро За этими футболистами будет очередь из топ-клубов. 10 главных звёзд молодёжного Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022