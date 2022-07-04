Гаранин: купить Де Брёйне не требую — «Сочи» и сейчас боевая единица

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, как оценивает состав команды и возраст некоторых футболистов.
«Не сочтите за банальность, но футболисты в «Сочи» очень сильные и интересные. Ясно, что невозможно играть одним составом несколько лет, подпитка — естественный процесс. Неплохо бы добавить конкуренции в линию атаки, но это не значит, что мы не справимся с нынешними ребятами. Плакать из-за ухода Кассьерры точно не станем, руководству в этом плане на мозги не капаю. Вместе обсуждаем, просматриваем, ищем варианты. Купить Де Брёйне (игрок сборной Бельгии и «Манчестер Сити». — Прим. «Чемпионата») не требую — «Сочи» и сейчас боевая единица.
Когда пришли в клуб, не то что сомневались, а оценивали. И убедились: Жоаозиньо — наш человек и по отношению к делу, и по роли в коллективе. При этом он нужен не как талисман, а как действующий игрок, помощник и в раздевалке, и на поле.
37 лет Нобоа не смущают. Смотреть в паспорт — последнее дело. Если игрок справляется со своими задачами, какая разница, сколько ему лет? Козыри Нобоа — не в сумасшедшей физической работе, а в организации быстрой командной игры и умении грамотно распорядиться мячом. Пока он восстанавливается, набирает форму, рассчитываем на него», — сказал Гаранин в интервью «Матч ТВ».
Напомним, в прошлом сезоне Вадим Гаранин возглавлял «Енисей», представляющий Красноярск. За полгода работы в команде тренер помог «львам» дойти до полуфинала Кубка России и занять пятое место в ФНЛ. Ранее Гаранин был главным тренером ФК «Тверь».
Владимир Федотов, который привёл «Сочи» ко второму месту в РПЛ в прошлом сезоне, сейчас тренирует ЦСКА.
- 4 июля 2022
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