Стали известны условия, которые хочет получить Пауло Дибала в новом клубе

Появилась информация о том, что аргентинский форвард Пауло Дибала, который пребывает сейчас в статусе свободного агента, хочет получать в новом клубе € 6 млн в год. Об этом сообщает итальянское издание TuttoNapoli.

В июне у Дибалы истёк контракт с туринским «Ювентусом», в котором он провёл семь лет. Главным фаворитом в борьбе за аргентинского нападающего считается миланский «Интер», однако, чтобы осуществить этот трансфер, клубу нужно избавиться от ряда футболистов. Также претендентами на Дибалу являются «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», «Наполи», которые уже связывались с представителями футболиста.

Рыночная стоимость Пауло, по данным Transfermarkt, составляет € 35 млн. В минувшем сезоне аргентинец провел 39 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач