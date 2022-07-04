Кабутов: когда Лисакович не забил пенальти, «Уфа» радовалась так, будто выиграла РПЛ

Бывший футболист «Уфы» Дмитрий Кабутов вспомнил об эмоциях от победы в матче последнего тура РПЛ сезона-2021/2022 с «Рубином» (2:1). Эта победа позволила «Уфе» не вылететь из элитного дивизиона чемпионата России напрямую, а обеспечить себе место в стыковых матчах.

«Было ли чувство несправедливости от назначенного пенальти в наши ворота на последних секундах? Да, мы думали, что всё это несправедливо – пенальти не должны назначать. Было бы обидно проиграть. Но когда мы после игры посмотрели повтор, убедились, что пенальти стопроцентный был.

Что это было в исполнении Лисаковича? Мне сложно объяснить, к тому моменту я ведь уже был заменён и сидел на скамейке. Когда он не забил пенальти эмоции были сумасшедшие. Радовались так, будто выиграли Премьер-Лигу», — приводит слова Кабутова «Бизнес Online».

Стоит отметить, что по итогам стыковых матчей «Уфа» всё равно вылетела в Первую лигу (ранее – ФНЛ), уступив «Оренбургу». Кабутов покинул команду на правах свободного агента и присоединился к «Рубину».