Источник: ЦСКА предложил новый контракт Магнуссону, который ранее покинул клуб

Исландский защитник Хёрдур Магнуссон может вернуться в ЦСКА. Московский клуб предложил футболисту новый контракт, информирует Sport24.
В мае 2022 года Магнуссон покинул ЦСКА в связи с завершением срока контракта. При этом футболист неоднократно подчёркивал, что хочет продолжить выступления в стане армейской команды.
Ранее СМИ сообщали, что 29-летний исландец, чей контракт с московским ЦСКА истёк по окончании сезона-2021/2022, может остаться в России и перейти в «Торпедо» или «Краснодар». Также у Магнуссона есть предложения от швейцарского «Базеля», французского «Страсбурга» и немецкого «Аугсбурга».
29-летний Магнуссон выступал за ЦСКА с 2018 года, выиграв с командой Суперкубок России. В 93 матчах Хёрдур забил пять голов и отдал результативную передачу.
- 4 июля 2022
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