Объявлена бригада арбитров на Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»
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Российский футбольный союз (РФС) объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России — 2022, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».
Главным арбитром матча за Суперкубок назначен Владимир Москалёв. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. За VAR будет отвечать Сергей Карасёв, ассистировать ему будет Максим Гаврилин. Резервный судья – Кирилл Левников.
Напомним, матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.
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