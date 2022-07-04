Объявлена бригада арбитров на Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России — 2022, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак».

Главным арбитром матча за Суперкубок назначен Владимир Москалёв. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко и Максим Ковалёв. За VAR будет отвечать Сергей Карасёв, ассистировать ему будет Максим Гаврилин. Резервный судья – Кирилл Левников.

Напомним, матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут бойкотировать игру из-за её проведения в Санкт-Петербурге, но в итоге «Спартак» дал согласие на участие в Суперкубке.