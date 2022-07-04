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«Манчестер Сити» официально представил англичанина Калвина Филлипса

«Манчестер Сити» официально представил англичанина Калвина Филлипса
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«Манчестер Сити» объявил о подписании английского полузащитника Калвина Филлипса из «Лидс Юнайтед».

В социальных сетях клуба появились фотографии и видео с представлением новичка команды. Полузащитник сборной Англии обошёлся действующим чемпионам страны в € 48,7 млн. Контракт подписан на шесть лет. Келвин взял в новом клубе четвёртый номер.

Рыночная стоимость Филлипса, по данным Transfermarkt, составляет € 50 млн. Он является воспитанником «Лидс Юнайтед» и провёл за клуб 233 матча, забил 13 голов, отдал 14 голевых передач и выиграл с ним Чемпионшип. В составе сборной Англии Калвин Филлипс успел провести 22 матча, дойдя с ней до финала чемпионата Европы-2022, где англичане в серии пенальти проиграли сборной Италии.

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