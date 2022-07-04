«Манчестер Сити» официально представил англичанина Калвина Филлипса
Поделиться
«Манчестер Сити» объявил о подписании английского полузащитника Калвина Филлипса из «Лидс Юнайтед».
В социальных сетях клуба появились фотографии и видео с представлением новичка команды. Полузащитник сборной Англии обошёлся действующим чемпионам страны в € 48,7 млн. Контракт подписан на шесть лет. Келвин взял в новом клубе четвёртый номер.
Рыночная стоимость Филлипса, по данным Transfermarkt, составляет € 50 млн. Он является воспитанником «Лидс Юнайтед» и провёл за клуб 233 матча, забил 13 голов, отдал 14 голевых передач и выиграл с ним Чемпионшип. В составе сборной Англии Калвин Филлипс успел провести 22 матча, дойдя с ней до финала чемпионата Европы-2022, где англичане в серии пенальти проиграли сборной Италии.
Новость по теме«Лидс» определился с заменой Калвину Филлипсу
Комментарии
- 4 июля 2022
-
13:42
-
13:31
-
13:13
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:03
-
12:48
-
12:44
-
12:25
-
12:08
-
12:02
-
11:58
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:38
-
11:19
-
11:13
-
11:10
-
10:58
-
10:54
-
10:50
-
10:28
-
10:21
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:44
-
09:42
-
09:10
-
08:56
-
08:49
Партнерский контент