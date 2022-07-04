Австралийские футбольные журналисты ответили на высказывание Усэйна Болта
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Австралийские футбольные журналисты ответили ямайскому легкоатлету Усэйну Болту, который заявил, что уровень австралийского футбола низкий, поэтому ему не стоило там начинать футбольную карьеру.
«Это смешно от Усэйна Болта. Я был там, на репортаже и наблюдал за его тренировками в «Сентрал Кост Маринерс». Он был мусором. Он в лучшем случае футболист воскресной лиги, и то не очень хороший», — написал футбольный репортер Fox Sports News Джеймс Додд у себя в социальных сетях.
«Ну, конечно, был нехороший уровень, когда он играл. Блестящий спортсмен, но далеко не профессиональный футболист. Слава богу, такого рода PR-трюки давно прошли», — написал Саймон Хилл, который является футбольным комментатором в Австралии.
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