Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Австралийские футбольные журналисты ответили на высказывание Усэйна Болта

Австралийские футбольные журналисты ответили на высказывание Усэйна Болта
Комментарии

Австралийские футбольные журналисты ответили ямайскому легкоатлету Усэйну Болту, который заявил, что уровень австралийского футбола низкий, поэтому ему не стоило там начинать футбольную карьеру.

«Это смешно от Усэйна Болта. Я был там, на репортаже и наблюдал за его тренировками в «Сентрал Кост Маринерс». Он был мусором. Он в лучшем случае футболист воскресной лиги, и то не очень хороший», — написал футбольный репортер Fox Sports News Джеймс Додд у себя в социальных сетях.

«Ну, конечно, был нехороший уровень, когда он играл. Блестящий спортсмен, но далеко не профессиональный футболист. Слава богу, такого рода PR-трюки давно прошли», — написал Саймон Хилл, который является футбольным комментатором в Австралии.

Новость по теме
Болт — о начале футбольной карьеры в Австралии: это было ошибкой, уровень там не очень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022