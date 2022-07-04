Эшли Янг продлил контракт с «Астон Виллой»
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Английский защитник Эшли Янг продлил соглашение с «Астон Виллой» до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.
Эшли Янг пришел в «Астон Виллу», перейдя из миланского «Интера» в статусе свободного агента летом 2021 года. В минувшем сезоне 36-летний защитник провёл за бирмингемский клуб 25 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского флангового защитника в € 1 млн.
Напомним, что Эшли Янг выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год, после перейдя в «Манчестер Юнайтед» за € 18 млн. В составе «манкунианцев» Янг стал чемпионом английской Премьер-лиги и обладателем всех внутренних кубков, а также и побеждал в Лиге Европы.
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