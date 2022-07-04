Агент: ЦСКА договорился о продаже Бийола? Ничего не могу сказать

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в клуб из Серии А. Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА договорился о продаже словенца в клуб из итальянского чемпионата.



«ЦСКА договорился о продаже Бийола в итальянский чемпионат? Ничего не могу сказать», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



Ранее агент Цибеж сообщил, что Яка Бийол должен вернуться в расположение ЦСКА в конце следующей недели. Футболист попросил у клуба несколько дополнительных выходных после участия в Лиге наций.

Новость по теме Источник: ЦСКА договорился о продаже Бийола в клуб из Серии А