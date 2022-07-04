Стивен Бергвейн близок к переходу из «Тоттенхэма» в «Аякс»

Вингер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Нидерландов Стивен Бергвейн близок к переходу в амстердамский «Аякс», сообщает Sky Sports.
24-летний футболист сборной Нидерландов уже в течение месяца изъявляет желание присоединиться к составу действующего чемпиона Нидерландов.
«Тоттенхэм» рассчитывает получить около € 29,9 млн с бонусами. Предложение «Аякса» в прошлом месяце составило € 23 млн.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.
Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» в январе 2020 года из ПСВ за € 30 млн. Контракт футболиста со «шпорами» истекает через три сезона.
За лондонский клуб у Бергвейна 83 матча и восемь мячей. За Нидерланды игрок провёл 22 игры, отличившись шесть раз.
Ранее также сообщалось об интересе к Бергвейну со стороны «Эвертона».
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