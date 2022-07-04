В «Удинезе» отреагировали на информацию о возможном переходе Бийола из ЦСКА

Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб полузащитника ЦСКА Яки Бийола.

«Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в «Удинезе». Пишут, что уже договорились? Я не могу ничего вам ответить», — сказал Марино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА договорился о продаже словенца в клуб из итальянского чемпионата. Позже журналист Иван Карпов уточнил, что речь идёт о футбольном клубе «Удинезе», а сумма сделки может составить около € 5 млн с бонусами.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, когда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.