Актёр Баринов: Fan ID убивает детство. Может быть ещё кровь на реакцию Вассермана сдать?

Российский актер Валерий Баринов прокомментировал введение Fan ID для посещения российских стадионов.

«Введение паспорта болельщика — это замечательно! Это гениальная идея не пускать болельщиков на стадион! Ставят ещё одну преграду, ещё один лишний турникет. Когда меня спрашивают, за что я люблю футбол, я отвечаю, что он сохранил во мне детство. Сейчас это хотят убить! Я должен заходить на «Госуслуги», ещё что сделать? Господи, может быть ещё какое-нибудь приложение на телевизор поставить, чтобы тот у кого нет этого паспорта болельщика — не имел права смотреть футбол по телевизору?



Буду ли оформлять этот документ? У меня столько проблем, как и у каждого человека в нашей стране, а футбол был отдушиной. То, надо заплатить налог на машину, то дорожный налог, то подать декларации. А теперь я должен зайти куда-то и найти, чтобы мне разрешили ходить смотреть футбол? Понимаете, людям, которые занимаются футболом, болельщик не нужен. Он им мешает. У Кикнадзе это уже вырывалось однажды, на встрече с болельщиками. Всех интересуют только деньги! Я не понимаю зачем нужен паспорт болельщика.



Решили перенять опыт чемпионата мира, но для этого мероприятия было всё здорово придумано. Но зачем это делать сейчас? Я не понимаю. Инициатива эта, конечно, провалится. На стадионе зрителей надо искать днём с огнём, на очень многих матчах. А теперь их ни днём, ни с огнём не найдёшь. А что ещё должен? Может быть кровь сдать на реакцию Вассермана? Или отпечатки пальцев? Давайте ещё что-нибудь такое придумаем», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.