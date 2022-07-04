Представитель Бистровича сообщил, что Кристиян не будет приостанавливать контракт с ЦСКА

Представитель хорватского полузащитника Кристияна Бистровича заверил, что игрок не собирается воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт с ЦСКА на год, а его отъезд из расположения команды связан лишь с травмой.

«Нет, Кристиян не будет приостанавливать контракт и пользоваться правилом ФИФА. Он вернется в Россию через 15 дней. Мы относимся к ЦСКА с большим уважением, у нас дружеские отношения», — приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

В сезоне 2022/2022 Бистрович провел за ЦСКА восемь матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Вчера, 3 июля, на официальном сайте армейцев появилось сообщение, в котором говорится, что Бистрович покинул расположение команды из-за травмы одной из мышц бедра. Игрок отправился на лечение в Хорватию.