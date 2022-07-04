Кристиан Рамирес: при Фарке «Краснодар» боролся бы за чемпионство с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал своё возвращение в клуб. Напомним, эквадорский защитник, как и все остальные легионеры, покинул стан «быков» после получения соответствующего разрешения от ФИФА в марте 2022 года. Клуб доигрывал сезон оставшимися россиянами и воспитанниками академии.
«Счастлив снова вернуться в «Краснодар», рад, что всё получилось. Мой контракт с клубом действует ещё два года, поэтому я остаюсь, всё окей. Даниэль Фарке? Вы знаете, думаю, что при нём «Краснодар» боролся бы за чемпионство вместе с «Зенитом». Это был бы самый сильный «Краснодар». У него вообще другой менталитет, топ-специалист. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас строится новая команда, где будет много молодых ребят. Это здорово!
Подготовка к сезону? С нетерпением жду нового сезона. На неделе поеду на МРТ, и если всё будет хорошо, то приступлю к тренировкам с командой. Сейчас для меня главное — правильно подготовиться к новому сезону», — приводит слова Рамиреса «РБ Спорт».
- 4 июля 2022
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