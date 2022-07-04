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Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход «Манчестер Юнайтед»

Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Эриксен изъявил желание играть за «Манчестер Юнайтед» и готов заключить с ними трехлетний контракт. Осталось лишь пройти медицинский осмотр и окончательно оформить контракт.

Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Вторую часть сезона датчанин провел за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четырех результативные передачи. За сборную в этом сезоне Кристиан провел два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.

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