Фанаты «Ростова» объявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Активные болельщики футбольного клуба «Ростов» объявили о бойкоте матчей чемпионата и Кубка России из-за введения Fan ID. Напомним, с сегодняшнего дня началась выдача электронных паспортов болельщика.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», в связи с введением системы идентификации зрителей (она же Fan ID, она же Цифровая карта болельщика), единогласно приняли следующие решения:

1. Отказаться от оформления Fan ID в знак протеста против вводимого искусственного, непрозрачного и несправедливого отбора людей для посещения футбола.

2. Бойкотировать все матчи всех турниров, где введён / будет введён Fan ID (на сегодня это РПЛ и Кубок России) до полной отмены Fan ID.

3. На время бойкота зачёт выездов проводить по схеме «был у стадиона в день матча — выезд засчитан». Золотой сезон отменяется.

4. Любой фанат, присутствующий на матче с введённым Fan ID, вне зависимости от способа попадания на стадион (по билету, своему или чужому Fan ID, аккредитации, вписке или любым иным способом) автоматически и навсегда перестаёт быть частью фанатского движения Ростсельмаша.

5. Несмотря на бойкот, мы продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами, но за пределами стадионов.



Stop Fan ID! Один за всех и все за одного!» — написали активные фанаты «Ростова» в сообществе во «ВКонтакте».

Напомним, Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Закон о введение системы паспортов болельщиков был подписан 30 декабря 2021 года. Система будет внедряться постепенно — в некоторых городах она начнёт действовать с начала сезона-2022/2023, а в некоторых — позже.

Стоит отметить, что активные болельщики многих клубов объявили бойкот матчей РПЛ и Кубка России из-за введения Fan ID.