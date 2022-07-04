Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» представил домашнюю форму на новый сезон

«Милан» представил домашнюю форму на новый сезон
Комментарии

Действующий чемпион Италии «Милан» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023.

Форма состоит из привычных красно-черных полос. Основана форма на шаблоне Puma Ultraweave. Новая домашняя форма «Милана» отличается новой эстетикой дизайна бренда, где полосы наносятся в «коробке» и не поднимаются до воротника футболки. Воротник домашней футболки также уникален — он напоминает шаблон старых форм. Плечи и рукава новой домашней футболки «Милана» полностью черные, в то время как манжеты рукавов в цветах итальянского флага. Итальянский триколор на груди. Гетры и шорты полностью черные.

Фото: официальный сайт ФК «Милан»

Фото: официальный сайт ФК «Милан»

Фото: официальный сайт ФК «Милан»

Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» стал чемпионом Италии впервые с 2011 года, обыграв на выезде в последнем туре «Сассуоло» со счетом 3:0.

Первая и последняя эмблема клубов Серии А. Итальянская красота! Первая и последняя эмблема клубов Серии А. Итальянская красота!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022