«Милан» представил домашнюю форму на новый сезон

Действующий чемпион Италии «Милан» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023.
Форма состоит из привычных красно-черных полос. Основана форма на шаблоне Puma Ultraweave. Новая домашняя форма «Милана» отличается новой эстетикой дизайна бренда, где полосы наносятся в «коробке» и не поднимаются до воротника футболки. Воротник домашней футболки также уникален — он напоминает шаблон старых форм. Плечи и рукава новой домашней футболки «Милана» полностью черные, в то время как манжеты рукавов в цветах итальянского флага. Итальянский триколор на груди. Гетры и шорты полностью черные.
Фото: официальный сайт ФК «Милан»
Фото: официальный сайт ФК «Милан»
Фото: официальный сайт ФК «Милан»
Напомним, что в минувшем сезоне «Милан» стал чемпионом Италии впервые с 2011 года, обыграв на выезде в последнем туре «Сассуоло» со счетом 3:0.
- 4 июля 2022
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