Динияр Билялетдинов: если потребуется потратить пару часов для оформления Fan ID — потрачу

Российский экс-футболист Динияр Билялетдинов высказался по поводу введения Fan ID. Напомним, с 4 июля началась выдача электронных паспортов болельщиков.

«Буду оформлять Fan ID, но пока этим вопросом не занимался. Мне нужно будет сделать его по работе, поэтому придётся оформить. Как я отношусь к бойкоту болельщиков? Это их право. Каждый для себя должен решить, будет ли он оформлять или нет. Закон не отменишь, его можно только изменить. Если потребуется потратить на оформление паспорта болельщика пару часов — потрачу», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, 30 декабря 2021 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.



Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.