Кайл Ларин перейдёт в «Брюгге». Ранее игроком интересовался ЦСКА

Бывший нападающий турецкого «Бешикташа» Кайл Ларин перейдёт в бельгийский «Брюгге» на правах свободного агента. Игрок уже прошёл медицинское обследование и подпишет трёхлетний контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее интерес к канадскому игроку проявляли московский ЦСКА, мексиканский «Тигрес» и греческий «Олимпиакос».
Решающим фактором выбора Ларина в пользу «Брюгге» стало участие клуба в групповом этапе Лиги чемпионов.
В сезоне-2021/2022 Ларин провёл за «Бешикташ» 38 матчей, забив восемь голов и отдав одну результативную передачу. У канадца уже был опыт выступления в бельгийском чемпионате. В сезоне-2019/2020 он играл за «Зюлте-Варегем» на правах аренды. В том сезоне Ларин появился на поле 33 раза, забил девять мячей и 11 раз ассистировал партнёрам по команде.
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