Габриэл Жезус прокомментировал свой переход в «Арсенал»

Бразильский нападающий Габриэл Жезус прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Также футболист подчеркнул, что следил за «канонирами» с самого детства.
«Мы с Артетой уже несколько раз поговорили о клубе, игроках, проекте «Арсенала» и перспективах. Я на сто процентов верю в Микеля. Я очень хорошо провёл с ним время, когда он работал в «Ман Сити». Он хороший парень и хороший тренер, который очень помогал мне. Мы всегда оставались вместе после тренировок и отрабатывали что-то. Он очень умный человек и был потрясающим игроком, так что он может многому научить меня или молодых футболистов.
Я следил за «Арсеналом» в детстве из-за Тьерри Анри. Увидев некоторых футболистов, игравших в «Арсенале», я подумал: «Вау, это большой клуб!» И я очень рад подписать контракт с этим большим клубом. Я был счастлив с первого дня, как только узнал, что мной интересуется «Арсенал», — приводит слова Жезуса официальный сайт «Арсенала».
Рыночная стоимость Жезуса, по данным Transfermarkt, составляет € 50 млн. Контракт Габриэла с «Манчестер Сити» истекал летом 2023 года. В составе действующих чемпионов Англии бразилец провёл пять с половиной лет. В стане горожан он также пересекался с Микелем Артетой, который входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы.
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