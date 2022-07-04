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Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга

Дмитрий Комбаров назначен главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров назначен на пост главного тренера «Звезды» из Санкт-Петербурга, которая выступает в первенстве ФНЛ-2, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, с июля 2021 года Комбаров является свободным агентом. Последним клубом защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.

Стоит отметить, что Дмитрий Комбаров официально не объявлял о завершении карьеры — напротив, во всех интервью и комментариях футболист неоднократно опровергал слухи о том, что он повесил бутсы на гвоздь.

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