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Новичок «Локомотива»: про меня и моего агента говорили всякий бред

Новичок «Локомотива»: про меня и моего агента говорили всякий бред
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Бразильский защитник Лукас Фассон рассказал, почему о нём и его агенте нелицеприятно высказывались, и об интересе со стороны «Барселоны».

«Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня всё это не было вопросом зарплаты и вообще денег, как многие говорили. Хотела ли меня «Барселона»? Интересовалась и она, и другие клубы. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного. В результате я тогда уехал в Чили», — сказал Фассон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатил за молодого бразильца около € 3 млн.

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