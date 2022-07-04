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Новичок «Локомотива» Фассон подтвердил, что раньше им интересовалась «Барселона»

Новичок «Локомотива» Фассон подтвердил, что раньше им интересовалась «Барселона»
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Бразильский защитник Лукас Фассон подтвердил, что им интересовалась «Барселона», однако конкретики, по его словам, не было.

«Бразильские СМИ писали, что, когда я уходил из «Сан-Паулу», мной интересовалась «Барса»? «Барселона» и другие клубы интересовались. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного», — сказал Фассон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провёл 20 матчей за команду и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,5 млн. Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатил за молодого бразильца около € 3 млн.

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