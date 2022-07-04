Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Манчестер Сити»: Гвардиола однажды может стать тренером в Серии А

Директор «Манчестер Сити»: Гвардиола однажды может стать тренером в Серии А
Комментарии

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может однажды стать тренером в Серии А.

City Group приобрела контрольный пакет акций итальянского «Палермо». Сориано посетил пресс-конференцию в понедельник, чтобы рассказать о планах клуба на будущее.

Сориано спросили, разговаривал ли он с Гвардиолой после сделки по приобретению «розанеро».

«Он спросил, солнечно ли в Палермо. Возможно, однажды он будет работать здесь. Он знает всё, что мы делаем, и хорошо знаком с итальянским футболом. Как и другие, он рад этой сделке», — приводит слова Сориано Calciomercato.com.

Гвардиола никогда не тренировал в Серии А, но играл в Италии в начале 2000-х годов за «Брешию» и «Рому».

Новость по теме
«Палермо» вернулся в Серию B. Им удалось пройти два дивизиона за два сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022