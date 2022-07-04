Директор «Манчестер Сити»: Гвардиола однажды может стать тренером в Серии А
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Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола может однажды стать тренером в Серии А.
City Group приобрела контрольный пакет акций итальянского «Палермо». Сориано посетил пресс-конференцию в понедельник, чтобы рассказать о планах клуба на будущее.
Сориано спросили, разговаривал ли он с Гвардиолой после сделки по приобретению «розанеро».
«Он спросил, солнечно ли в Палермо. Возможно, однажды он будет работать здесь. Он знает всё, что мы делаем, и хорошо знаком с итальянским футболом. Как и другие, он рад этой сделке», — приводит слова Сориано Calciomercato.com.
Гвардиола никогда не тренировал в Серии А, но играл в Италии в начале 2000-х годов за «Брешию» и «Рому».
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