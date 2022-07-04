«Челси» рассматривает возможность покупки Криштиану Роналду
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Лондонский «Челси», несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать Криштиану Роналду, рассматривает вариант с покупкой португальца. Об этом сообщает британское издание The Athletic.
Недавно стало известно, что Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду. Однако «Манчестер Юнайтед» не разделяет решение игрока и не планирует продавать его, а также ждёт португальца на тренировочном сборе уже в ближайшие дни.
По информации этого же издания, новый совладелец «Челси» Тодд Боули в прошлом месяце проводил встречу с агентом Роналду Жорже Мендешем. Переход футболиста в «Челси» был одной из главных тем этого разговора.
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