«Приехал сюда за трофеями». Гус Тиль прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ

Нидерландский полузащитник Гус Тиль прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в ПСВ. По словам футболиста, он приехал в новую команду за трофеями и немаловажную роль в решении о переходе сыграл главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой.

«ПСВ — большой клуб. Для меня большая честь присоединиться к такой фантастической команде.

Были переговоры с топ-клубами из Бельгии и Нидерландов. ПСВ хотел подписать меня, и я решил перейти в Эйндховен после беседы с главным тренером Рудом ван Нистелроем. Он выразил уверенность, что я готов сделать следующий шаг, и поделился со мной амбициозными планами ПСВ. Это было убедительно, и я убеждён, что приехал сюда за трофеями.

Я был очень горд, когда ПСВ проявил ко мне интерес. Они хотят построить здесь нечто прекрасное и предложить мне стабильность, которую я искал. Не могу дождаться, когда приступлю к работе», — приводит слова Тиля официальный сайт ПСВ.

Прошлый сезон 24-летний футболист провёл в роттердамском «Фейеноорде» на правах аренды. В «Спартак» Тиль перешёл в 2019 году из «АЗ Алкмар» за € 18 млн, согласно данным портала Transfermarkt. За московский клуб у игрока 24 матча, два забитых мяча и три голевые передачи.