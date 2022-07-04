«Никакой катастрофы нет». Мостовой — об уходе легионеров из ЦСКА
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал массовый отъезд легионеров из РПЛ.
«Никакой катастрофы нет. Потихоньку уходят иностранцы. Играли с «Зенитом». Да, «Зенит» разнёс их, ну а что делать. Сейчас из «Зенита» убери иностранцев, и будет то же самое. В «Краснодаре» убрали легионеров, я не понимал, где «Краснодар», где «Ростов», где ещё кто-то.
Если у нас Нобоа в 38 лет становится лучшим заслуженно, то что говорить. А он ещё года два-три будет играть и будет лучшим. Для ЦСКА это был бы отличный игрок. Это уровень нашего чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, что легионеры из РПЛ могут воспользоваться опцией ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом на год.
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