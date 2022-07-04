Гришин — об уходе легионеров из ЦСКА: раньше играли с двумя заменами и никто не жаловался

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу ухода легионеров из армейской команды. По его мнению, в новом сезоне у ЦСКА будет достаточно сложная кадровая ситуация, но были времена, когда ситуация была ещё сложнее.

«Будет тяжёлая ситуация. Эджуке хорошо выделялся в последнее время, Бийол неплохо играл. Для ЦСКА это существенные потери. Как они будут справляться с этими проблемами, надо спрашивать только у Федотова.



Команда всё равно будет играть в атаку. Болельщики ЦСКА любят, когда забивают много голов. Федотов будет играть в три защитника, как он обычно играл с «Сочи», но в атаку. Но выходить на поле действительно некому. Однако стоит вспомнить, что раньше играли с двумя заменами и никто не жаловался», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.