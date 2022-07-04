Радимов: я без Fan ID не попаду на футбол, а мне это нужно. Что остаётся делать?

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в Российской Премьер-Лиге.

«Что мне остаётся делать? Я без паспорта болельщика не попаду на футбол. Мне нужно ходить на него. Пробовал ли оформлять? Пока ничего ещё не пробовал оформлять. Даже не узнавал, что и как», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, закон о введении системы паспортов болельщика был подписан 30 декабря 2021 года. Система будет внедряться в лигу постепенно — в некоторых городах она начнёт действовать с начала сезона-2022/2023, а в некоторых — позже. Ранее активные болельщики многих клубов объявили бойкот матчей РПЛ и Кубка России из-за введения Fan ID.