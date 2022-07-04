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«Барселона» объявила о переходе Кристенсена

«Барселона» объявила о переходе Кристенсена
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Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что в команду перешёл защитник Андреас Кристенсен, который ранее выступал за «Челси».

В «Барселону» футболист перешёл в качестве свободного агента. У него ранее истёк контракт с «Челси». Он подпишет с каталонцами контракт до 30 июня 2026 года. Отступные в соглашении составят € 500 млн.

Датский футболист ранее выступал за «Челси». В 2012 году он перешёл в английский клуб из «Брондбю». Кристенсен начинал с молодёжных команд лондонцев и затем оказался в основном составе.

В разные годы он отправлялся в аренду в «Боруссию» (Мёнхенгладбах), но затем возвращался в «Челси». В составе лондонцев он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Кристенсен — уже второй новичок «Барселоны» в межсезонье. Ранее клуб объявил о переходе полузащитника Франка Кессье.

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