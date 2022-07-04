Смородская: Fan ID — неплохая вещь. От хулиганов на футболе надо избавляться

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о внедрении системы Fan ID в российском футболе.



«Пока не занималась оформлением Fan ID, но планирую. Как отношусь к бойкоту болельщиков «Локомотива»? Fan ID – дело новое и непривычное. Не все воспринимают его нормально, адекватно, но на самом деле это дело неплохое. Почему? Потому что от хулиганов надо избавляться и тогда будет больше зрителей на футболе, будет безопасно.



Конечно, вначале с введением паспорта болельщика посещаемость просядет, это очевидно, но после она восстановится, и думаю, что болельщиков будет ходить больше, чем раньше», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

С сегодняшнего дня, 4 июля, в России можно оформить Fan ID.