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Смородская: Fan ID — неплохая вещь. От хулиганов на футболе надо избавляться

Смородская: Fan ID — неплохая вещь. От хулиганов на футболе надо избавляться
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о внедрении системы Fan ID в российском футболе.

«Пока не занималась оформлением Fan ID, но планирую. Как отношусь к бойкоту болельщиков «Локомотива»? Fan ID – дело новое и непривычное. Не все воспринимают его нормально, адекватно, но на самом деле это дело неплохое. Почему? Потому что от хулиганов надо избавляться и тогда будет больше зрителей на футболе, будет безопасно.

Конечно, вначале с введением паспорта болельщика посещаемость просядет, это очевидно, но после она восстановится, и думаю, что болельщиков будет ходить больше, чем раньше», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

С сегодняшнего дня, 4 июля, в России можно оформить Fan ID.

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