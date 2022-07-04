Хавбек «Спортинга», которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Фулхэм»

Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья стал игроком «Фулхэма», сообщается на официальном сайте английского клуба. 26-летний футболист заключил контракт, рассчитанный до лета 2027 года. У «Фулхэма» также будет возможность продлить соглашение ещё на один год.



«Я очень рад быть здесь. Для меня это отличная возможность играть в лучшей, на мой взгляд, лиге. Я подписал контракт с отличным клубом. «Фулхэм» хотел получить меня, и я выбрал эту команду, поэтому обещаю болельщикам сделать всё возможное для достижения высоких результатов», — отметил Палинья.

Напомним, летом 2020 года игроком интересовался московский ЦСКА, однако стороны не смогли согласовать сумму трансфера.



В прошлом сезоне Пальинья принял участие в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами, получив восемь предупреждений.