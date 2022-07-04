Будете ли вы оформлять Fan ID?

Сегодня, 4 июля, был запущен процесс выдачи паспортов болельщика (Fan ID) для посещения российских стадионов.



Напомним, закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий в России был подписан 30 декабря прошлого года. Fan ID — электронный документ, который нужен для идентификации зрителя, участника или других лиц, задействованных в проведении спортивного мероприятия. Он используется для обеспечения безопасности и общественного порядка на спортивных аренах. В сезоне-2022/2023 система начнёт действовать на некоторых стадионах, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: будете ли вы оформлять Fan ID?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.